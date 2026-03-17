Παναθηναϊκός: Η αποστολή για τη ρεβάνς με την Μπέτις, μέσα ο Κώτσιρας

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για τον αγώνα με την Μπέτις στην Ισπανία, για τη φάση των “16” του Europa League.

Μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League, ωστόσο η ισχυρή Μπέτις παραμένει το φαβορί του ζευγαριού.

Μετά το τέλος της προπόνησης της Τρίτης (17/3/2026), ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την πράσινη αποστολή για τη ρεβάνς. Σ’ αυτή επέστρεψε ο Γιάννης Κώτσιρας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.