Παναθηναϊκός: Η είσοδος του Ναν στα αποδυτήρια και η επική κίνηση του Χουάντσο

Το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τα πράσινα αποδυτήρια με την είσοδο του Κέντρικ Ναν μετά το τέλος του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center, με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει φωτιά στο τελευταίο δεκάλεπτο (13 πόντοι με 3/3 τρίποντα) και να οδηγεί τους πράσινους σε μία σπουδαία ανατροπή.

Μάλιστα η πράσινη ΚΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο ο Αμερικανός μπαίνει στα αποδυτήρια και χαιρετάει τους συμπαίκτες του.

Επική είναι η στιγμή που ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τον ευχαρίστησε για την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο.