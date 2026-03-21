Παναθηναϊκός: Η είσοδος του Ναν στα αποδυτήρια και η επική κίνηση του Χουάντσο

Ο Ισπανός φόργουορντ ευχαρίστησε τον Αμερικανό γκαρντ για την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Κέντρικ Ναν με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τα πράσινα αποδυτήρια με την είσοδο του Κέντρικ Ναν μετά το τέλος του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center, με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει φωτιά στο τελευταίο δεκάλεπτο (13 πόντοι με 3/3 τρίποντα) και να οδηγεί τους πράσινους σε μία σπουδαία ανατροπή.

Μάλιστα η πράσινη ΚΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο ο Αμερικανός μπαίνει στα αποδυτήρια και χαιρετάει τους συμπαίκτες του.

 
 
 
 
 
Επική είναι η στιγμή που ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τον ευχαρίστησε για την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο.

