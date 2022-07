Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γουότφορντ (14:30, Cosmote Sport 1) στο πρώτο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωστοποιεί την ενδεκάδα που θα παραταχθούν οι πράσινοι.

Ο Παναθηναίκός απέναντι στη Γουότφορντ θα παραταχθεί με Μπρινιόλικάτω από τα δοκάρια Σάντσες, Σένκεφελντ θα συνθέσουν το κέντρο της άμυνας Πούγγουρα, Χουάνκαρ στα άκρα της άμυνας, οι Αλεξανδρόπουλος, Ηλιάδης, Κουρμπέλης θα βρεθούν στο χώρο της μεσαίας γραμμής Παλάσιος και Σαρδέλης στα φτερά της, με τον Ιωαννίδη να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Our first 1⃣1⃣ for the first #PreSeason2022 friendly game!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #PAOWAT pic.twitter.com/4dz4w7UQEw