Παναθηναϊκός: Η παράδοση που έχει το «τριφύλλι» κόντρα σε ομάδες από την Ισπανία

O Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις σε διπλά παιχνίδια, για την πρόκριση στους “8” του Europa League. Το πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου στην έδρα των “πράσινων” -που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Λεωφόρος- με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα, στο στάδιο La Cartuja στην Ισπανία.

Κοιτάζοντας στο παρελθόν, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 33 παιχνίδια απέναντι σε ισπανικές ομάδες, με την παράδοση να μην είναι υπέρ του “τριφυλλιού”. Πιο συγκεκριμένα, οι “πράσινοι” έχουν σε επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων (προκριματικά, φάση ομίλων και νοκ-άουτ) μόλις 4 νίκες, ενώ “μετράνε” 8 ισοπαλίες και 21 ήττες με 24-57 τέρματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή τη “σελίδα” της “πράσινης” ιστορίας, ξεχωρίζουν οι μονομαχίες με την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League, τη σεζόν 2001/2002.

Η πρόσφατη επικράτηση επί της Βιγιαρεάλ στο Europa League, οι μάχες με τα “κίτρινα υποβρύχια” στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και εκείνες με τη Σεβίλλη στο Κύπελλο UEFA είναι επίσης αξιοσημείωτες!

Το ρεκόρ του «τριφυλλιού» ανά ισπανικό αντίπαλο:

Μπιλμπάο (0-1-3 με 2-5 τέρματα)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ατλέτικο Μαδρίτης (0-0-3 με 3-7 τέρματα)

Θέλτα (0-0-2 με 0-4 τέρματα)

Λα Κορούνια (0-2-2 με 4-7 τέρματα)

Μπαρτσελόνα (1-1-4 με 3-16 τέρματα)

Μάλαγα (0-1-1 με 0-2 τέρματα)

Μαγιόρκα (1-0-1 με 2-1 τέρματα)

Ρεάλ Μαδρίτης (0-1-1 με 2-5 τέρματα)

Σεβίλλη (1-0-1 με 1-2 τέρματα)

Βαλένθια (0-1-1 με 1-2 τέρματα)

Βιγιαρεάλ (1-1-2 με 6-6 τέρματα)