Παναθηναϊκός: Η Record βάζει τον Φερνάντο Σάντος στο «κάδρο» για τη θέση του προπονητή

Ο Παναθηναϊκός τοποθέτησε -προσωρινά- τον Χρήστο Κόντη στη θέση του προπονητή και πλέον ψάχνει για τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει -μόνιμα- τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Στην Πορτογαλία, ένα δημοσίευμα συνδέει τους “πράσινους” με έναν παλιό… γνώριμο, τον Φερνάντο Σάντος!

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα “Record”, ο Φερνάντο Σάντος είναι στη λίστα των υποψηφίων για τη θέση του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Ο 70χρονος προπονητής αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αζερμπαϊτζάν και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Θυμίζουμε ότι ο 70χρονος Πορτογάλος τεχνικός έχει εργαστεί κατά το παρελθόν στο “τριφύλλι”, όμως η θητεία του ήταν σύντομη. Είχε αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού τον Ιούλιο του 2002 και απομακρύνθηκε από τον πάγκο τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Σε εννέα ματς στον πάγκο του “τριφυλλιού” είχε έξι νίκες και τρεις ήττες, με 11-7 γκολ.

Ο Φερνάντο Σάντος έχει εργαστεί -με επιτυχία- σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πέρα από τη θητεία του στην Εθνική Ελλάδας από το 2010 έως το 2014. Πρόσφατα φέρεται να απέρριψε πρόταση της Αλ Αχλί.