Παναθηναϊκός: Η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου στο Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής του νέο γηπέδου του στο Βοτανικό με τις εργασίες να «τρέχουν» και να αρχίζουν να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο.

Η τελευταία πληροφορία που έγινε γνωστή έχει να κάνει με τη χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Αυτή θα ανέρχεται σε 39.074 θεατές, χωρίς να υπολογίζονται οι 78 σουίτες. Κάθε μία από αυτές θα χωρά περίπου 10-15 άτομα. Οπότε το νούμερο της χωρητικότητας του γηπέδου στο Βοτανικό θα είναι κοντά στις 40.000 θεατές.

Το γήπεδο δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 40.000 θέσεις, καθώς το Προεδρικό Διάταγμα έχει θέσει αυτόν τον αριθμό ως όριο.

Στην δυτική εξέδρα θα υπάρχουν 12.356 θέσεις, με τις 5.448 στο κάτω διάζωμα, τις 3.074 στο μεσαίο και τις 3.185 στο πάνω. Ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο διάζωμα θα υπάρχουν σουίτες με 648 θέσεις, ενώ στην εξέδρα αυτή θα υπάρχουν και οι θέσεις για τα δημοσιογραφικά και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η ανατολική εξέδρα θα φιλοξενεί 13.080 θεατές, με τους 5.563 να είναι στο κάτω διάζωμα, τους 3.114 στο μεσαίο και τους 3.757 στο πάνω. Και εδώ θα υπάρχουν σουίτες με 646 θέσεις. Τέλος, τα δύο πέταλα θα έχουν χωρητικότητα 6.819 θεατών το καθένα, με τις 3.913 θέσεις να είναι στο κάτω διάζωμα και τις 2.906 στο πάνω.