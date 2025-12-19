Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Παρουσία 300 φιλάθλων του «γηραιού» η αναμέτρηση της GBL

Μία σπάνια και ωραία εικόνα θα δημιουργηθεί στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή για τη GBL (20/12/25, 18:15), αφού στο Telekom Center Athens θα βρίσκονται 300 οπαδοί των φιλοξενούμενων.

Τα οργανωμένα κινήματα των Παναθηναϊκού και Ηρακλή συμφώνησαν για τη μετακίνηση των φιλάθλων του «γηραιού» στο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της GBL. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε μία σπάνια εικόνα με οργανωμένους οπαδούς και των δύο ομάδων σε αγώνα.

Την περσινή χρονιά η Θύρα 13 είχε βρεθεί στο Ιβανώφειο σε παιχνίδι της Α1 γυναικών και πλέον οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα υποδεχτούν τους Θεσσαλονικείς.