Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας πριν τους αγώνες τους στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Dubai BC και ο Ολυμπιακός τη Βαλένθια σε εκτός έδρας αναμετρήσεις για την 33η αγωνιστική της Euroleague, γεγονός που έφερε συνάντηση των δύο ομάδων στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφθασε πρώτη στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, ενώ ακολούθησε αυτή του Παναθηναϊκού, με τους παίκτες και τους παράγοντες των δύο ομάδων να δημιουργούν διάφορα… πηγαδάκια.

Ανάμεσά τους, ένα με τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο, σε καλό κλίμα, στο οποίο μπήκε κάποια στιγμή και ο Σάσα Βεζένκοφ.