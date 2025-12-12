Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα βρεθούν στα νοκ άουτ του Europa League, απίθανη πλέον η οκτάδα

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχασαν στην 6η αγωνιστική του Europa League, αλλά δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι, καθώς και οι δύο μπορούν να πάρουν πολύτιμες νίκες και να κάνουν σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους “16”.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 στο ΟΑΚΑ με τη Βικτόρια Πλζεν των 10 παικτών, ενώ ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 3-3 με την Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, παρότι προηγήθηκε με 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες έχουν σχεδόν σίγουρη την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League, ωστόσο μόνο με θαύμα θα βρεθούν στην πρώτη οκτάδα.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην 15η θέση με 10 πόντους και έχει να δώσει παιχνίδια με Φερεντσβάρος (22/1, εκτός) και Ρόμα (29/1, εντός). Σύμφωνα με το Football Meets Data στην 24άδα θα βρίσκεται κατά 99.5%. Οι πιθανότητες για την 8άδα έχουν πέσει στο 4%.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ είναι 18ος με εννέα πόντους και θα αγωνιστεί με Μπέτις (22/1, εντός) και Λιόν (29/1, εκτός). Ο ΠΑΟΚ κατά 93% θα προχωρήσει στα πλέι οφ, ενώ έχει μόλις 0.5% πιθανότητες για την οκτάδα.