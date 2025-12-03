Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0: Νίκη με Μπακασέτα και 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπακασέτα στο 67′, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς με 1-0 στη βροχερή Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και έκανε το 3/3 στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός δεν ενθουσίασε, παρουσίασε μέτρια εικόνα, ωστόσο κατάφερε να πετύχει τον στόχο του κόντρα στην Κηφισιά, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τους Τετέι και Παντελίδη που έχουν υπογράψει στους πράσινους.

Ο Ίνγκασον ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, ο Μπακασέτας αυτός που το εκτέλεσε και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αγκαλιά με την πρώτη τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Πιθανότατα του αρκεί μία απλή νίκη επί της Καβάλας (ομάδα Super League 2) για να σφραγίσει το εισιτήριο για τους “8”.

Από την πλευρά της, η Κηφισιά έχασε αλλά έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός είχε δυσκολίες στη δημιουργία στην εκκίνηση του αγώνα, με την ομάδα των βορείων προαστίων να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο 11’ με μία σέντρα-σουτ του Ζέρσον Σόουζα που έδιωξε ο Κότσαρης.

Στο 20’ το «τριφύλλι» βγήκε ωραία στην επίθεση, ο Μλαντένοβιτς έκανε το overlap, τροφοδοτήθηκε από τον Τζούριτσιτς κι έκανε την σέντρα, αλλά ο Μπακασέτας με προβολή έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 23’ η κεφαλιά του Ίνγκασον έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα κόπηκε από τον Ούγκο Σόουζα.

Στο 29’ από εξαιρετική πάσα του Μπακασέτα, ο Τζούριτσιτς «χώθηκε» στην άμυνα της Κηφισιάς ερχόμενος απ’ την πίσω ζώνη, έκανε ένα κοντρόλ με το στήθος κι έπιασε ένα γυριστό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου.

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και χαμηλό γύρισμα από τον Μλαντένοβιτς, ο Μπρέγκου ολομόναχος απ’ τη μικρή περιοχή έκανε κάκιστο τελείωμα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε… υποτονικός και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει εντέλει στη νίκη χάρις σε ένα εύστοχο πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα. Στο 66’ σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ίνγκασον και τον Μαϊντάνα ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε πέναλτι, με τον VAR Στέφανο Κουμπαράκη να συμφωνεί.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε στο 67’, κάνοντας το 1-0 για το «τριφύλλι» με το οποίο «σφραγίστηκε» το τρίτο τρίποντο των «πράσινων» στη League Phase του Κυπέλλου.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Κώτσιρας (69′ Σιώπης), Ίνγκασον, Φίκαϊ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69′ Μπόκος), Μπακασέτας (76′ Ντέσερς), Μαντσίνι, Τσούριτσιτς, Πάντοβιτς.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μεϊντάνα (78′ Λάμψιας), Μποτία, Σόουζα (60′ Πέτκοβ), Ντίας, Αμανί (60′ Πέρεθ), Ζέρσον (69′ Αντονίσε), Τζίμας (69′ Πόμπο), Πατήρας, Χριστόπουλος.