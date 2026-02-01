Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Για την επιστροφή στις νίκες το «τριφύλλι» στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε ΑΕΚ (4-0) και Ατρόμητο (0-0).

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Κηφισιά είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό 3-2 και ουσιαστικά είχε απομακρύνει τον Ρούι Βιτόρια από τον πάγκο του «τριφυλλιού». Οι πράσινοι ψάχνουν την εκδίκηση ενάντια στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς οι Τουμπά, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς είναι εκτός. Οι Καλάμπρια και Τσέριν επέστρεψαν για τον Παναθηναϊκό, που θα έχει για πρώτη φορά και τον Αντίνο σε αποστολή παιχνιδιού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Λαρουσί, ενώ εκτός αποστολής για αγωνιστικούς λόγους είναι οι Μούσιολικ και Χουχούμης.

H αποστολή της Κηφισιάς: Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λάμψιας, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Μίγιτς.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Παπαδόπουλος με τον Φωτιά στο VAR.