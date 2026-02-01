Παναθηναϊκός – Κηφισιά live για τη 19η αγωνιστική στη Super League

Στην αναμέτρησή τους για τον Α’ Γύρο, η Κηφισιά, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, επικράτησε για την 3η αγωνιστική με 3-2 (7’ Τεττέη, 79’ Παντελίδης, 90+4’ Σόουζα – 15’, 53’ Σφιντέρσκι). Στη συνέχεια συναντήθηκαν και για το Κύπελλο Ελλάδος, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, με τους Πράσινους να επικρατούν με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπακασέτα στο 67ο λεπτό