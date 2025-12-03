Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κηφισιά live για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά και θέλει τη νίκη για να πλησιάσει στην απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
4η αγωνιστική
0 - 0
Ημίχρονο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

20:19 | 03.12.2025
20:17 | 03.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έχασε 2-3 καλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά γενικότερα δεν έχει καλή εικόνα απέναντι στην Κηφισιά που παίζει με πάρα πολλές αλλαγές

20:12 | 03.12.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Κηφισιά 0-0
20:07 | 03.12.2025
40' Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπρέγκου βρέθηκε φάτσα με την εστία, αλλά αστόχησε!

20:07 | 03.12.2025
20:06 | 03.12.2025
20:02 | 03.12.2025

33' Γύρισμα από δεξιά από τον Κώτσιρα, παρέμβαση αμυντικού και μπλόκαρε ο Ξενόπουλος
 

20:01 | 03.12.2025

30' Σουτ του Τσέριν, άουτ η μπάλα

19:59 | 03.12.2025
29' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τζούρισιτς βρέθηκε φάτσα με τον τέρμα της Κηφισιάς, δοκίμασε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

19:54 | 03.12.2025

28' Σουτ του Μπακασέτα, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς

19:51 | 03.12.2025

23' Πιέζει με συνεχόμενα κόρνερ ο Παναθηναϊκός

19:48 | 03.12.2025
19' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Μλαντένοβιτς έκανε την παράλληλη μπαλιά, ο Μπακασέτας μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά το τελείωμά του ήταν κάκιστο

19:43 | 03.12.2025

Παντελώς ακίνδυνος ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα, η Κηφισιά κρατάει αρκετά την μπάλα στα πόδια της

19:42 | 03.12.2025

Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο

19:38 | 03.12.2025
Φάση για την Κηφισιά

Σέντρα του Μαϊντάνα από αριστερά, ασταθής απομάκρυνση του Κότσαρη, ο οποίος όμως δεν επέτρεψε στον Χριστόπουλο να εκτελέσει.

 
19:38 | 03.12.2025
6' Πρώτη φάση για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Μπρέγκου, έφυγε αρκετά άουτ η μπάλα

19:32 | 03.12.2025
Χαμογελαστοί Κυργιάκος, Μπασινάς και Τετέι στη Λεωφόρο
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΠΑΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 03.12.2025
Σέντρα στη Λεωφόρο
19:31 | 03.12.2025

Να σημειωθεί ότι η Κηφισιά έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ του Κυπέλλου, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, όμως, θέλει τη νίκη για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα και να περάσει απευθείας στα προημιτελικά

19:30 | 03.12.2025
Ο Τετέι που είναι εκτός αποστολής βρίσκεται στη Λεωφόρο

Θα παρακολουθήσει τη μάχη της τωρινής ομάδας του με την ομάδα που θα αγωνίζεται από την 1η Ιανουαρίου

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΠΑΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:29 | 03.12.2025
Το ποστ του Παναθηναϊκού με Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο
19:28 | 03.12.2025

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου 

Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες
ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες
Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες
ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες
Άρης – 9 βαθμοί (5-1) | 3 αγώνες
Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες
Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες
Παναθηναϊκός – 6 βαθμοί (3-1) | 2 αγώνες
Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-3) | 3 αγώνες
Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες
Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες
ΠΑΟΚ – 3 βαθμοί (5-5) | 2 αγώνες
Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες
Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες
Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες
Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες
Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες
ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες
Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες
Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

19:27 | 03.12.2025
Εκτός αποστολής οι Τετέι και Παντελίδης, οι οποίοι έχουν υπογράψει στον Παναθηναϊκό

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μαϊντάνα, Μποτία, Σόουζα, Ντίας, Αμάνι, Ζέρσον, Τζίμας, Πατήρας, Χριστόπουλος

19:25 | 03.12.2025
Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κώτσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φίκαϊ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τσούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Νραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Ντέσερς,

19:24 | 03.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

