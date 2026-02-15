Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 97-102: Άλωσαν το Telekom Center οι Ροδίτες, νέα ήττα σοκ για το τριφύλλι στην GBL

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε τρομερή εμφάνιση στο Telekom Center και πήρε τεράστια νίκη με 97-102 επί του Παναθηναϊκού στην 19η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός ήταν χαλαρός σε όλο το παιχνίδι και μόνο στα τελευταία πέντε λεπτά αντιλήφθηκε ότι κινδύνευε να χάσει το παιχνίδι, όπως και έγινε, καθώς δεν πρόλαβε να ανατρέψει την κατάσταση, παρότι έφτασε στο -1 με τρίποντο του Ναν λίγο πριν το φινάλε.

Ο Ροδίτες στην έναρξη της τέταρτης περιόδου βρέθηκαν να προηγούνται στο σκορ με 12 πόντους (68-80) και συντηρούσαν διαφορά κοντά στους 10 πόντους μέχρι τα πέντε λεπτά από τη λήξη. Οι πράσινοι προσπάθησαν να γυρίσουν το παιχνίδι, όμως το τρίποντο του Κένεντι, που έκανε το 94-97 στο τελευταίο λεπτό ήταν μαχαιρία στην καρδιά των πρασίνων. Πριν το τρίποντο του Αμερικανού ο Ναν είχε ισοφαρίσει σε 94-94.

Ο Εργκίν Αταμάν που στο πρώτο ημίχρονο είχε αφήσει τον Χρήστο Σερέλη να κοουτσάρει, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Τζέριαν Γκραντ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου αντιλαμβανόμενος ότι το παιχνίδι δεν θα γυρνούσε χωρίς αυτόν στην άμυνα.

Η άμυνα με τον Αμερικανό δυνάμωσε, όμως δεν αρκούσε για να σώσει τους πράσινους από το νέο κάζο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά εντός έδρας από τον ουραγό Κολοσσό Ρόδου, που πλέον ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τρίτη του φετινή ήττα στην GBL, μετά από αυτές από Ολυμπιακό και Άρη, παρότι όλα έδειχναν ότι θα γυρίσει το παιχνίδι μετά το τρίποντο του Ναν, που μείωσε στον πόντο. Από εκεί και έπειτα έκανε πολλά λάθη, με τον Σλούκα και τον Ναν να χάνουν την μπάλα αρκετές φορές από τους αντιπάλους τους, δείχνοντας ότι έλειπε η απαραίτητη συγκέντρωση για την αναμέτρηση.

Ο Κένεντι το εκμεταλλεύτηκε και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του με τρίποντο και κάρφωμα που έκανε το 94-99 και οι Ροδίτες με ψυχραιμία στις βολές πήραν ένα σπουδαίο διπλό παραμονής στην κατηγορία.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μακ με 19 πόντους για τους Ροδίτες και ο Όσμαν επίσης με 19 για το «τριφύλλι». Κρίσιμη ήταν η παρουσία των Νίκολς και Γκαλβανίνι για τους νικητές με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα. Ο Βραζιλιάνος έκανε double double, αφού μάζεψε και 12 ριμπάουντ.

Ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε κατευθείαν μετά το τέλος του αγώνα προς τα αποδυτήρια φανερά απογοητευμένος μετά τη νέα σκληρή ήττα των πρασίνων στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Κολοσσού και ο Άρης Λυκογιάννης πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη στο glass floor του Telekom Center, ενώ οι φίλοι των πρασίνων αποδοκίαζαν την ομάδα τους για την κακή εικόνα στην αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην δεύτερη θέση της GBL με ρεκόρ 15-3, ενώ οι Ροδίτες ανέβηκαν στην 10η θέση με ρεκόρ 5-13 και πήραν σημαντική ανάσα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 6, Όσμαν 19 (4/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 12 (5/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ 11 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σορτς 7 (0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σλούκας 8 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2, Σαμοντούροβ 8 (2 ασίστ), Γκραντ 5 (1), Ναν 15 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Μήτογλου 4.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 12 (2/4 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 λάθη), Μακ 19 (6/8 τρίποντα), Νίκολς 17 (5/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα), Γκαλβανίνι 16 (12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Άκιν 10 (6 ριμπάουντ), Κένεντι 12 (2/4 τρίποντα), Καράμπελας 3 (1), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 7 (2/4 τρίποντα), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης.

Στην 20ή αγωνιστική -μετά το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας- ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (8/3, 16:00), ενώ ο Κολοσσός έχει ρεπό.