Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ξανά εκτός προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι, χωρίς άλλα προβλήματα η προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Δύσκολα θα προλάβει ο Ουρουγουανός την αναμέτρηση
Ο Πελίστρι με τη φανέλα του Πανθναϊκού
Ο Πελίστρι με τη φανέλα του Πανθναϊκού/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προπόνηση του στο Κορωπί, με τον Φακούντο Πελίστρι να κάνει ατομικο πρόγραμμα και κατά πάσα πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (21/09/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1).

Πέρα από το πρόβλημα του Πελίστρι ο Χρήστος Κόντης είδε όλους τους ποδοσφαιριστές να προπονούνται κανονικά, ενόψει του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, καθώς και ο Γερεμέγεφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo