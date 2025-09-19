Παναθηναϊκός: Ξανά εκτός προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι, χωρίς άλλα προβλήματα η προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προπόνηση του στο Κορωπί, με τον Φακούντο Πελίστρι να κάνει ατομικο πρόγραμμα και κατά πάσα πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (21/09/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1).

Πέρα από το πρόβλημα του Πελίστρι ο Χρήστος Κόντης είδε όλους τους ποδοσφαιριστές να προπονούνται κανονικά, ενόψει του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, καθώς και ο Γερεμέγεφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι».