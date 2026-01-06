Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι εργασίες στο νότιο πέταλο του νέου γηπέδου στο Βοτανικό

Άνοιξε ο δρόμος για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο νότιο πέταλο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, έπειτα από απόφαση της Αρχαιολογίας.

Η Αρχαιολογία αποφάσισε να κρατηθεί το ένα πηγάδι, το οποίο θα είναι ορατό στο ένα πάρκινγκ του γηπέδου στο Βοτανικό και αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν τα έργα και στο νότιο πέταλο, ούτως ώστε ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του σπίτι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Όλα δείχνουν ότι σε 5-6 μήνες θα υπάρχει πλήρης κατασκευή σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου για να ξεκινήσει η τοποθέτηση του στεγάστρου και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων.

Αναλυτικά η απόφαση

«Εγκρίνεται η διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφικές εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου στο Ο.Τ. 45-46-50 στην περιοχή Βοτανικός του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα:

α) η διατήρηση και ανάδειξη του φρέατος 5 λόγω της καλής κατάστασης διατήρησής του και

β) η διατήρηση σε κατάχωση των φρεάτων 1, 2, 3, 4, και 6.

Η έγκριση δίνεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Η μελέτη ανάδειξης (στερέωσης, συντήρησης, φωτισμού) του φρέατος 5 να εκπονηθεί σε συνεργασία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον κύριο/φορέα υλοποίησης του έργου

2. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που διατηρούνται σε κατάχωση να καλυφθούν με γεωύφασμα και ακολούθως σε επάλληλες στρώσεις διαφορετικής κοκκομετρίας αδρανών μεσαίας και ψιλής διατομής από τα κατώτερα στα ανώτερα σημεία ανά 40 εκ. ώστε να διασφαλιστεί το σταθερό περιβάλλον της κατάχωσης. Μεταξύ των αδρανών να τοποθετηθεί στρώση γεωυφάσματος».