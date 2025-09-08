Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Λεσόρ και Γκριγκόνις δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο λόγος που στο “τριφύλλι” πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση
Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Αυστραλία, πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν στη Euroleague (30.09.2025), για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Στην αποστολή των “πρασίνων” δεν θα βρίσκονται οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.

Οι δύο παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού προτιμήθηκε να μείνουν στην Αθήνα για να συνεχίσουν την δουλειά, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αμφότεροι προέρχονται από μεγάλα χρονικά διαστήματα απραξίας.

Θυμίζουμε, ότι οι πράσινοι θα κοντραριστούν με την Παρτίζαν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα -πάλι για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”- θα αντιμετωπίσουν τους Adelaide 36ers.

Αθλητικά
