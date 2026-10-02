Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του Ντάνιελ Τάις, δε συμμετείχε στο χαλάρωμα των Ισραηλινών

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Ντάνιελ Τάις παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς.

Ο Ντάνιελ Τάις ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αστράγαλο, που εμφανίστηκαν στην ήττα της Μακάμπι Τελ Αβίβ από την Μπεσίκτας και δεν έδωσε το παρών στο μεσημεριανό χαλάρωμα στο T- Center, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

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Η συμμετοχή του δεν μαζεύει πολλές πιθανότητες, όμως ακόμα δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να δοκιμάσει να αγωνιστεί, με την απόφαση να αναμένεται λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί έχουν δύο ήττες στη διοργάνωση και θα παλέψουν κόντρα στον Παναθηναϊκό, που έχει δύο νίκες, να κάνουν την πρώτη τους νίκη.