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Αθλητικά

Βαγγέλης Παυλίδης: «Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη που γεννήθηκα, θα θυμάμαι για πάντα το ματς»

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε ανάρτηση για το ματς με την Ολλανδία, που τόνισε ότι είναι μία χώρα ξεχωριστή για τον ίδιο
Ο Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά το Ελλάδα - Ολλανδία/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου άγγιξε τη νίκη, όμως ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία για το Nations League και ο αρχηγός της ομάδας, Βαγγέλης Παυλίδης, με ανάρτηση σχολίασε την κατάμεστη Τούμπα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στην ανάρτησή του ανέφερε ότι θα θυμάται για πάντα την ισόπαλη αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία, εξαιτίας της κατάμεστης Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που γεννήθηκε.

Ξεχωριστή σημασία είχε και ο αντίπαλος για τον Έλληνα στράικερ, μιας και η Ολλανδία τον «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά και του έδωσε την ευκαιρία να είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς παγκοσμίως.

«Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα, απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα. Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή», έγραψε ο Βαγγέλης Παυλίδης.

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