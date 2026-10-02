Αλεξάντερ Τσέφεριν για Τζιάνι Ινφαντίνο: «Το ποδόσφαιρο δε χρειάζεται αυτοκράτορες»

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν συνεχίζει να παλεύει για την απομάκρυνση του Τζιάνι Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA και από το βήμα της γενικής συνέλευσης των ευρωπαϊκών συλλόγων στην Κοπεγχάγη έκανε νέα επίθεση στον Ελβετό πρόεδρο.

Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, αλλά και την προσπάθεια του Ινφαντίνο να περάσει την πρόταση για πώληση μεριδίων του παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Τσέφεριν ξεκίνησε την εκστρατεία για να εκθρονίσει τον πρόεδρο της FIFA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η UEFA μαζί με τις συνομοσπονδίες της Ασίας και της Βόρειας/Κεντρικής Αμερικής έχει ξεκινήσει πόλεμο στο πρόσωπο του Ινφαντίνο, με σκοπό την άμεση αλλαγή στην προεδρία της FIFA για το καλό του αθλήματος.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στην ομιλία του χρησιμοποίησε το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα» για να κάνει κριτική σε πρόσφατες δηλώσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο που αναφέρθηκε σε «εκσυγχρονισμό» και σε «δημοκρατικότητα».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θέλει να διεκδικήσει και 4η θητεία στην προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου, για τις οποίες αυτή τη είναι ο μοναδικός υποψήφιος και μένει να φανεί αν θα υπάρξει αντίπαλο δέος με την προθεσμία για δήλωση υποψηφιότητας να λήγει στις 18 Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

"Não esqueçam: o futebol é maior do que aqueles que o governam. Ninguém tem direito a vender seu futuro. O futebol, caros amigos, não está à venda. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca".



Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, no discurso de abertura do evento da EFC, a associação… — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 30, 2026

Τα λόγια του Αλεξάντερ Τσέφεριν για τον Τζιάνι Ινφαντίνο

«Πολύ βολικές λέξεις ακούστηκαν πρόσφατα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο – ανάπτυξη, εκδημοκρατισμός, διαβούλευση – λέξεις που χρησιμοποιούνται, στην πραγματικότητα, για να περιγράψουν το ακριβώς αντίθετο. Η πώληση ενός μέρους του μέλλοντος του ποδοσφαίρου δεν γίνεται “ανάπτυξη” επειδή την αποκαλείτε έτσι.

Το να θέτετε τις εθνικές ομοσπονδίες προ τετελεσμένων γεγονότων δεν γίνεται “εκδημοκρατισμός”, όσο μεγάλη κι αν είναι η επιταγή. Και η μυστικότητα δεν γίνεται “διαβούλευση” επειδή την βαφτίζετε έτσι.

Το ποδόσφαιρο δεν έχει ανάγκη από αυτοκράτορες και δεν έχει θέση για αυλικούς. Εμείς που διοικούμε το άθλημα ερχόμαστε και φεύγουμε. Είμαστε θεματοφύλακες, όχι ιδιοκτήτες. Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ».