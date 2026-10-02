Μπαμπάς Κωνσταντίνου Καρέτσα: «Περήφανος να βλέπω το γιο μου να παίζει στην Τούμπα»

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Βάιος, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στην Τούμπα και με ανάρτησή του έδειξε την περηφάνια του για το γιο του.

«Περήφανος να βλέπω τον γιο μου να παίζει σ’ αυτό το γήπεδο», ήταν το μήνυμα του πατέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα με μία φωτογραφία μέσα από την Τούμπα.