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Μπαμπάς Κωνσταντίνου Καρέτσα: «Περήφανος να βλέπω το γιο μου να παίζει στην Τούμπα»

Ο Βάιος Καρέτσας βρέθηκε στην Τούμπα για το ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του
Ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας με την Εθνική ποδοσφαίρου στην Τούμπα/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Βάιος, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στην Τούμπα και με ανάρτησή του έδειξε την περηφάνια του για το γιο του.

«Περήφανος να βλέπω τον γιο μου να παίζει σ’ αυτό το γήπεδο», ήταν το μήνυμα του πατέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα με μία φωτογραφία μέσα από την Τούμπα.

Η ανάρτηση του Βάιου Καρέτσα μέσα από την Τούμπα

Ο Βάιος Καρέτσας μπορεί να ζει μόνιμα στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, όμως δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και έζησε την απόλυτη στιγμή να βλέπει το παιδί του να αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στο γήπεδο της ομάδας του.

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