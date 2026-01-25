Παναθηναϊκός – Μαρούσι 92-81: Δεν τον «λύγισαν» οι απουσίες και πήρε τη νίκη στο Telekom Center Athens

Παρά τις πολλές απουσίες που είχε, ο Παναθηναϊκός νίκησε το Μαρούσι στο Telekom Center Athens με 92-81 και παρέμεινε στο… κυνήγι του Ολυμπιακού, για την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου στην GBL.

Παρά το κακό του ξεκίνημα, που εκνεύρισε τον Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έφθασε τελικά σε μία άνετη επικράτηση επί του Αμαρουσίου, με τον Σορτς να είναι ο κορυφαίος παίκτης του, με 13 πόντους και 6 ασίστ. Διψήφιοι ήταν και οι Ρογκαβόπουλος, Σλούκας, Γκραντ και Τολιόπουλος, ενώ για το Μαρούσι, ξεχώρισε ο Σαλάς με 20 ριμπάουντ και 7 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε έτσι την αήττητη πορεία του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στην GBL, όπου και συνεχίζει να βρίσκεται στο… κατόπι των Πειραιωτών, για την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 13 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/5 βολές, 6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 11 (3/4 τρίποντα), Φαρίντ 10 (5/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 8 (1/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 3 (1/5 τρίποντα), Χολμς 6 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Σαμοντούροβ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 12 (2/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ)

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σαλάς 20 (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κινγκ 6 (1/8 σουτ, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καλαϊτζάκης 5 (1), Ντε Σόουζα 13 (5/8 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ), Περάντες 2 (6 ασίστ), Πάπας 6 (2/3 τρίποντα), Καρακώστας, Μέικον 13 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ), Ρέινολντς 9 (3/7 τρίποντα), Χατζηδάκης, Κουζέλογλου 2, Γιαννόπουλος 5 (1)