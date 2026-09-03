Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα η ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλλιού για το Conference League

Ο Νίστρουπ άφησε εκτός λίστας τους Τσιριβέγια και Τσάβες
Ο Αζεντίν Ουναΐ
Ο Αζεντίν Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός μετά και την σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (02/09/26) στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μαζί με τον Αζεντίν Ουναΐ, πρόσθεσε τους Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα στην ευρωπαϊκή του λίστα, με σκοπό ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο στο χώρο του κέντρου στα ματς της League Phase του Conference League.

Εκτός έμειναν οι Τσάβες και Τσιριβέγια, ενώ οι Τσέριν και Τουμπά που ήταν στην προηγούμενη λίστα έχουν αποχωρήσει.

Στους εκλεκτούς του Δανού βρίσκεται και ο Κρίστιανσεν για να δώσει βοήθειες στον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League

  • Τερματοφύλακες: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας
  • Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας.
  • Μέσοι: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος.
  • Επιθετικοί: Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League

  • 1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 15 Οκτωβρίου 2026 (19:45)
  • 2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 22 Οκτωβρίου 2026 (17:30)
  • 3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
  • 4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
  • 5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
  • 6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)
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