Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα η ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλλιού για το Conference League

Ο Παναθηναϊκός μετά και την σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (02/09/26) στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μαζί με τον Αζεντίν Ουναΐ, πρόσθεσε τους Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα στην ευρωπαϊκή του λίστα, με σκοπό ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο στο χώρο του κέντρου στα ματς της League Phase του Conference League.

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Εκτός έμειναν οι Τσάβες και Τσιριβέγια, ενώ οι Τσέριν και Τουμπά που ήταν στην προηγούμενη λίστα έχουν αποχωρήσει.

Στους εκλεκτούς του Δανού βρίσκεται και ο Κρίστιανσεν για να δώσει βοήθειες στον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League

Τερματοφύλακες: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας.

Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας. Μέσοι: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος.

Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος. Επιθετικοί: Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League