Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες και Τουμπά η αποστολή για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να ανατρέψει το βράδυ της Τετάρτης (11/2/2026, 20:30) το 1-0 της Λεωφόρου για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας, ο οποίος θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ξανά διαθέσιμοι για τον Ράφα Μπενίτεθ οι Μπακασέτας, Ρενάτο και Τουμπά, ενός εκτός αποστολής έμεινε ο Τσέριν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.