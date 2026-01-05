Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, εκτός ο Μήτογλου

Ο Έλληνας φόργουορντ επιστρέφει στη δράση, παραμένει εκτός ο έμπειρος ψηλός
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε νιώσει ένα σφίξιμο στη δεξιά γάμπα και δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στην Καρδίτσα, αλλά θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, όπου στόχος του Παναθηναϊκού είναι η άμεση επιστροφή στις νίκες στην Euroleague, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας ψηλός έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει για ορισμένες μέρες εκτός δράσης.

