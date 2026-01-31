Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Σαντίνο Αντίνο η αποστολή του «τριφυλλιού» για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Αργεντίνος με τη φανέλα των πρασίνων
Ο Σαντίνο Αντίνο
Ο Σαντίνο Αντίνο στις εξέδρες του γηπέδου του Περιστερίου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League (01/02/26, 17:30) και ο Σαντίνο Αντίνο θα είναι για πρώτη φορά στην αποστολή των πρασίνων.

Ο Αντίνο είναι η ακριβότερη προσθήκη στην ιστορία του Παναθηναϊκού και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Το «τριφύλλι συνεχίζει να έχει πολλές απουσίες, καθώς στους Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρα και Ντέσερς, προστέθηκε και ο Τουμπά, που έχει ίωση.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

