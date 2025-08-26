Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς κόντρα στη Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και αναχωρεί την Τετάρτη (27/8/2025) για την Τουρκία, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει σχεδόν όλους τους διαθέσιμους παίκτες ετοιμοπόλεμους, καθώς ο Τζούρισιτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και υπολογίζεται για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός είναι ο Τιν Γεντβάι, που συνέχισε την θεραπεία του.

Το «παρών» στο Κορωπί έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, δείχνοντας την στήριξή του στην ομάδα.

Η λίστα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούρισιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο την τουρκική Σαμσούνσπορ. Η αποστολή του Τριφυλλιού αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Σαμψούντα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι.

Στην αποστολή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ».