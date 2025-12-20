Παναθηναϊκός: Με Χολμς κόντρα στον Ηρακλή

Ο Ρίσον Χολμς επιστρέφει στη δράση μετά από 53 ημέρες. Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην αποστολή του τριφυλλιού για τον αγώνα με τον Ηρακλή στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ηρακλή για τη Greek Basketball League, με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ρίσον Χολμς, ο οποίος ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Ναν και Σλούκα, περισσότερο για να τους δώσει ανάσες και να τους προφυλάξει από τα θέματα τραυματισμών που είχαν μέσα στην βδομάδα, αλλά και τον Γιούρτσεβεν, η θητεία του οποίου στο τριφύλλι αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες.

Φυσικά στην 12άδα δεν είναι και οι Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ, με τον Λιθουανό άσο να μην είναι δηλωμένος στην Stoiximan Greek Basketball League.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου.