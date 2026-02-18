Παναθηναϊκός: Με Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις η εξάδα ξένων, αυτοί έμειναν εκτός από τον προημιτελικό Κυπέλλου με ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης τον ΠΑΟΚ (20:00, ΕΡΤ2, Newsit.gr) στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ανήμερα του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν πήρε ευχάριστα νέα από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

O Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση τις προηγούμενες ώρες, ταξίδεψε μόνος του το πρωί της Τετάρτης για την Κρήτη, συμμετείχε κανονικά στο χαλάρωμα των παικτών του Παναθηναϊκού και έτσι δηλώθηκε από τον Εργκιν Αταμάν στην εξάδα των ξένων παικτών για την αναμέτρηση.

Σε αυτή θα είναι και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που θα κάνει ντεμπούτο με τους πράσινους, ενώ εκτός της λίστας αυτής για τον αγώνα έμειναν οι Σορτς και Φαρίντ.

Έτσι οι ξένοι παίκτες που θα συγκροτούν τη λίστα για τον σημερινό αγώνα είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς.