Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με την Ντνίπρο (25/07, 21.00) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να πάρει μαζί του 25 παίκτες για το Κόζιτσε, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με την Ντνίπρο και τους Ζέκα και Αϊτόρ, οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Στην πράσινη αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένγκεφελντ, Χουάνκαρ, Γιέβνταϊ, Σιδεράς, Μάγκνουσον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ρούμπεν, Ζέκα, Κλεϊνχέισλερ, Μπερνάρ, Μαντσίνι, Τσόκαϊ, Αϊτόρ, Τζούρισιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Βέρμπιτς, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Γερεμέγεφ.

📋First squad list of the new season for our @ChampionsLeague Q2 game 🆚@clubdnipro1 ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UCL #Дніпро1PAO #Дніпро1 https://t.co/LFHx169nud pic.twitter.com/5CDrUINfBm