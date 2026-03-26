Παναθηναϊκός – Μονακό: Με 9 παίκτες οι Μονεγάσκοι κόντρα στους πράσινους, αμφίβολος ο Μίροτιτς

Παραμένει εκτός ο Μάικ Τζέιμς, δύσκολα να αγωνιστεί ο Μίροτιτς
Ο Στραζέλ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Με μόλις 9 παίκτες αναμένεται να παραταχθεί η Μονακό και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15) στο Telekom Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής της Μονακό, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, δεν μπορεί να υπολογίζει και πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό στον Μάικ Τζέιμς, ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς ταξίδεψε στην Αθήνα, αλλά δύσκολα θα αγωνιστεί απέναντι στους πράσινους.

Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι παίκτες για το Μονακό είναι οι Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαρίν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μάθιου Στράζελ.

Μπορεί η Μονακό να αγωνίζεται τις τελευταίες εβδομάδες με σύνθεση ανάγκης, ωστόσο έχει πανηγυρίσει τρεις σερί νίκες κόντρα σε Ολυμπιακό, Εφές και Αρμάνι Μιλάνο, παραμένοντας γερά στο κόλπο της πρόκρισης στα πλέι οφ.

