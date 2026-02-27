Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Οι ώρες των αγώνων του τριφυλλιού στους 16 του Europa League

Στις 12 και στις 19 Μαρτίου τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τους Ισπανούς
Ανδρέας Τετέι
Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πλζεν, Ανδρέας Τετέι / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα των αναμετρήσεων του με την Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League.

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του είναι προγραμματισμένη για τις 12 Μαρτίου, όταν θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι με την Μπέτις στην Αθήνα.

Η πρώτη ελληνοϊσπανική μονομαχία θα ξεκινήσει στις 19:45. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις 19 Μαρτίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16

Φερεντσβάρος – Μπράγκα
Παναθηναϊκός – Μπέτις
Γκενκ – Φράιμπουργκ
Θέλτα – Λιόν
Στουτγκάρδη – Πόρτο
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
Μπολόνια – Ρόμα
Λιλ – Άστον Βίλα

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Φερεντσβάρος – Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις (Ζευγάρι 1)
Γκενκ – Φράιμπουργκ Vs Θέλτα – Λιόν (Ζευγάρι 2)
Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ – Μίντιλαντ (Ζευγάρι 3)
Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα (Ζευγάρι 4)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν)
Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα)

Αθλητικά
