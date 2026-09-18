Ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Τσέντι Όσμαν και οι φίλαθλοι αποθέωσαν τον Τούρκο στο T- Center

Ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε στο T- Center ως παίκτης του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τον τίμησε για όσα πρόσφερε στους πράσινους τα δύο χρόνια, όπου φόρεσε τη φανέλα.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Τσέντι Όσμαν, μιας και υπήρχε από την πρώτη στιγμή ένα ιδιαίτερο δέσιμο των δύο πλευρών, με τον Τούρκο ακόμα και ως παίκτης του ΠΑΟΚ να έχει επιβεβαιώσει την αγάπη του για τους πράσινους.

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Ο Φραγκίσμος Αλβέρτης έκανε τη βράβευση του Τσέντι Όσμαν και του έδωσε μάλιστα και ένα αναμνηστικό κάδρο.

Ο Τούρκος φόργουορντ στον ημιτελικό του τουρνουά έκανε μαγική εμφάνιση και μαζί με τον πρώην πράσινο, Μάρκους Φόστερ, έδωσε τη νικη στον ΠΑΟΚ και την πρόκριση στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.