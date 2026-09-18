Τα μέλη Παναθηναϊκού άφησαν λουλούδι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου – Η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο T- Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ομάδας, ενώ οδήγησε την πράσινη αποστολή στο κάδρο του Παύλου Γιαννακόπουλου για να αφήσουν λουλούδι για τον «πατριάρχη» στη μνήμη του αείμνηστου Παύλου.

Η στιγμή που συγκίνησε άπαντες ήταν όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκάλιασε τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου δίπλα στο κάδρο του Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο ήταν στη φυσική θέση του πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού στο γήπεδο.

Ο κόσμος δεν σταμάτησε να χειροκροτά για να αποθεώσει τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, αλλά και για να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.