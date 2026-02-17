Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις αντί Ομέρ Γιούρτσεβεν στο ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός έχει 8 ξένους, με 6 απ' αυτούς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε αγώνα
Ο Χέιζ Ντέιβις στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Χέιζ Ντέιβις στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να τον δηλώσουν στο ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις πήρε τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό στο τέλος του μήνα.

Οι οκτώ ξένοι των πράσινων είναι πλέον οι: Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις.

Κάθε ομάδα μπορεί να έχει 8 στο ρόστερ της και να δηλώνει 6 στους αγώνες. Αυτό ισχύει τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Allwyn Final 8 Κύπελλο Ελλάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
70
59
52
48
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo