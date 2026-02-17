Παναθηναϊκός: Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις αντί Ομέρ Γιούρτσεβεν στο ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να τον δηλώσουν στο ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις πήρε τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό στο τέλος του μήνα.

Οι οκτώ ξένοι των πράσινων είναι πλέον οι: Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις.

Κάθε ομάδα μπορεί να έχει 8 στο ρόστερ της και να δηλώνει 6 στους αγώνες. Αυτό ισχύει τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Allwyn Final 8 Κύπελλο Ελλάδας.