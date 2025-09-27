Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ Ντέσερς και Ντραγκόφσκι για Παναιτωλικό

Με σημαντικές απουσίες θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο (28/9/2025) παιχνίδι με τον Παναιτωλικό χωρίς τους Ντέσερς, Ντραγκόφσκι και Πελίστρι.

Η απουσία του τελευταίου ήταν γνωστή, όχι όμως και του Αφρικανού επιθετικού και του Πολωνού τερματοφύλακα.

Ο Ντραγκόφσκι έβγαλε σήμερα μέρος του προγράμματος, ενώ ο Ντέσερς ακολούθησε ατομικό λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική, με τους δύο παίκτες να μένουν εκτός αποστολής.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Παναιτωλικό (28/9, 21:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντραγκόφσκι, ενώ ατομικό έκανε ο Ντέσερς λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για Αγρίνιο. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».