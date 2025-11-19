Παναθηναϊκός – Ντουμπάι BC: Χωρίς Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τον αγώνα με την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens (20/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το 2/2 στην τελευταία διαβολοβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας του και να ανέβει ακόμα περισσότερο στην κατάταξη της Euroleague.

Στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τον αγώνα με την Ντουμπάι BC, δεν συμμετείχαν ο Ομέρ Γιουρτσεβέν και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αμφότεροι δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρούνται από θλάσεις. Εκτός φυσικά παραμένουν οι Χολμς και Ματίας Λεσόρ.

Για τον Γιούρτσεβεν υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει στη δράση στον επόμενο αγώνα με την Παρτίζαν, ενώ σε δύο εβδομάδες θα είναι πίσω και ο Χομς.