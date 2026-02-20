Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 στο Κύπελλο, κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό το βράδυ του Σαββάτου (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) στον τελικό του Final Allwyn 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ. Παραμονές του “μεγάλου” αγώνα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε την καθιερωμένη media day. Μόνο που αυτή τη φορά, υπήρχε μια σημαντική διαφορά.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Αντί του προπονητή του “τριφυλλιού” και ενός παίκτη των “πρασίνων” επιλέχθηκε να μιλήσουν προς τα Μέσα δύο παίκτες της ομάδας, εν προκειμένω ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ.

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι που δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ομάδας προς την Ομοσπονδία. Θυμίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα, ο Εργκίν Αταμάν έχει δεχθεί έντονη κριτική από τα Μέσα, για την κακή εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα σε παιχνίδια της.