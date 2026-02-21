Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Φακούντο Πελίστρι επιστρέφει από τον τραυματισμό του

Μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ ο Αργεντινός εξτρέμ
Ο Πελίστρι
Ο Πελίστρι σε προθέρμανση του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην 22η αγωνιστική της Super League, με τον Φακούντο Πελίστρι να μένει εκτός αποστολής, αλλά να έχει ξεκινήσει την… αντίστροφη μέτρηση για να επανέλθει στους αγώνες του “τριφυλλιού”.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά τη φετινή σεζόν από τραυματισμούς, ο Φακούντο Πελίστρι έχει αγωνιστεί μόλις σε 10 ματς του Παναθηναϊκού στη σεζόν 2025-26, αλλά πλέον αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έβγαλε ξανά μέρος του προγράμματος του “τριφυλλιού” στην προπόνηση και πλέον μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα προσπαθήσει να μπει σε φουλ ρυθμό για να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, για την τελική ευθεία της σεζόν.

