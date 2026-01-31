Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στους συμπαίκτες του στη Θεσσαλονίκη

Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στους συμπαίκτες και στο επιτελείο του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, κάτι που συνηθίζει κάθε φορά που αγωνίζονται στην συμπρωτεύουσα. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον Άρη Betsson στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της GBL (01/02/26, 16:00).

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε από τη Λιόν κατευθείαν για Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόγραμμα είναι βαρύ και δεν ήθελα να ταλαιπωρηθούν με περιττές μετακινήσεις. Ο Σλούκας ήταν MVP στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν και θέλησε να το γιορτάσει κάνοντας το τραπέζι στην ομάδα του.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη.#paobcaktor pic.twitter.com/HBESS4CjUN — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 31, 2026

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν ήταν απλά κορυφαίος του αγώνα με τη Βιλερμπάν, ήταν και ο καλύτερος σε ranking σε όλη την 25η αγωνιστική και έτσι κέρδισε το βραβείο του MVP.