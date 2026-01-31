Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στους συμπαίκτες του στη Θεσσαλονίκη

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» συνηθίζει να παραθέτει δείπνο στους συμπαίκτες του κάθε φορά που πηγαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα του
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο τραπέζι που τους έκανε ο Κώστας Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στους συμπαίκτες και στο επιτελείο του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, κάτι που συνηθίζει κάθε φορά που αγωνίζονται στην συμπρωτεύουσα. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον Άρη Betsson στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της GBL (01/02/26, 16:00).

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε από τη Λιόν κατευθείαν για Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόγραμμα είναι βαρύ και δεν ήθελα να ταλαιπωρηθούν με περιττές μετακινήσεις. Ο Σλούκας ήταν MVP στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν και θέλησε να το γιορτάσει κάνοντας το τραπέζι στην ομάδα του.

 

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν ήταν απλά κορυφαίος του αγώνα με τη Βιλερμπάν, ήταν και ο καλύτερος σε ranking σε όλη την 25η αγωνιστική και έτσι κέρδισε το βραβείο του MVP.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
64
45
43
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo