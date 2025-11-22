Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας χάρισε τη φανέλα του σε φίλαθλο της Μυκόνου Betsson με προβλήματα όρασης

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Μυκόνου Betsson και ο Κώστας Σλούκας μετά τη λήξη του αγώνα έκανε δώρο τη φανέλα του σε φίλαθλο των γηπεδούχων με προβλήματα όρασης.

Η Μύκονος Betsson με ανάρτησή της ευχαρίστησε τον Κώστα Σλούκα για το δώρο που έκανε στον Στάθη, που παρά τα προβλήματα όρασης που έχει δεν χάνει τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας, και πόσο μάλλον ένα παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Αυτά μετράνε. Ευχαριστούμε πολύ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα, για την εξαιρετική του πρωτοβουλία μετά το πέρας του σημερινού αγώνα να δώσει την φανέλα του στον αγαπημένο και πιστό φίλο της ομάδας μας τον Στάθη που παρά τα θέματα όρασης δεν χάνει ποτέ ματς» ανέφεραν οι γηπεδούχοι στην ανάρτησή τους.

Οι πράσινοι έκαναν την έκτη νίκη τους στη GBL κόντρα στη Μύκονο με 78-65