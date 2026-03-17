Παναθηναϊκός: Ο Λαφόν δεν θέλει να επιστρέψει στη Ναντ και το «τριφύλλι» έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του

Ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον Αλμπάν Λαφόν για τη φετινή σεζόν και ο τερματοφύλακας της Ακτής Ελεφαντοστού, σύμφωνα με τη butfootballclub.fr δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη γαλλική ομάδα.

Ο Λαφόν έχει θέση βασικού στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να έχουν τον πρώτο λόγο το καλοκαίρι για να τον κάνουν δικό τους, αφού έχουν προτεραιότητα έναντι άλλης ομάδας με βάση τη συμφωνία με τη Ναντ.

Η τιμή του Λαφόν δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και αυτό ίσως βοηθήσει στην απόκτησή του, αν οι πράσινοι πειστούν με τις εμφανίσεις του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σενάρια για τη θέση του τερματοφύλακα στο «τριφύλλι» έχουν εμπλέξει και τον Βλαχοδήμο, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στη Σεβίλλη και στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι θα επέστρεφε στην ομάδα που τον ανέδειξε.