Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση και υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και ακολούθησε μέρος του προγράμματος υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Δανός προπονητής είχε τετ α τετ με τον Λιβάι Γκαρσία πριν ξεκινήσει η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο 28χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αφού έκανε προετοιμασία κανονικά με την Σπάρτακ Μόσχας και υπολογίζεται κανονικά για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08/26, 20:30).
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Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.
Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.
Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».