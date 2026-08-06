Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση και υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και ακολούθησε μέρος του προγράμματος υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός προπονητής είχε τετ α τετ με τον Λιβάι Γκαρσία πριν ξεκινήσει η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο 28χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αφού έκανε προετοιμασία κανονικά με την Σπάρτακ Μόσχας και υπολογίζεται κανονικά για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08/26, 20:30).