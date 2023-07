Ο Λούκα Βιλντόζα βρίσκεται στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκειμένου να ξεναγηθεί στους χώρους του ΟΑΚΑ και παράλληλα να φωτογραφηθεί με τη φανέλα της καινούργιας του ομάδα.

Ο Αργεντινός αθλητής μάλιστα αποκάλυψε τον αριθμό που θα έχει στον Παναθηναϊκό, με αυτό να μην είναι άλλο από το δυο.

Μάλιστα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω twitter θέλησε να ανεβάσει μερικές φωτογραφίες από την παρουσία του Βιλντόζα στο ΟΑΚΑ, κάνοντας με αυτό τον τρόπο ένα δωράκι στους φίλους της ομάδας.

Great to have you here, Luca! 🏡☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/LrL3zVqfnT