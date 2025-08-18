Παναθηναϊκός: Ο Μάρτιν Παγέρο παραμένει στο προσκήνιο για τη θέση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί και πλέον αναζητά τον αντικαταστάτη του, με το όνομα του Μάρτιν Παγέρο να παραμένει στο προσκήνιο.

Μετά από μία σεζόν με 29 συμμετοχές στην Ουντινέζε, ο Μάρτιν Παγέρο φαίνεται να μην υπολογίζεται φέτος από τον προπονητή του στην ιταλική ομάδα και δημοσιεύματα της χώρας, θέλουν τον Παναθηναϊκό να έχει κινηθεί για την απόκτησή του.

Οι “πράσινοι” φέρονται να ετοιμάζουν επίσημη πρόταση για τον 26χρονο Αργεντινό χαφ, την ώρα που η Ουντινέζε εμφανίζεται πιο διαλλακτική από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε αρχικά, όντας ανοικτή και σε έναν ενδεχόμενο δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται πάντως σε κάθε περίπτωση, να “τρέξει” πλέον τις μετεγγραφικές του υποθέσεις, καθώς ξεκινάει η σεζόν και στην Ελλάδα.