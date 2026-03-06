Παναθηναϊκός: Ο Ρουμπέν Πέρεθ προειδοποιεί την Μπέτις και «δείχνει» τον Ανδρέα Τετέι

O πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Μπέτις, Ρουμπέν Πέρεθ, μίλησε σε ισπανικό Μέσο για τις προσεχείς αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο παλιές του ομάδες, στους “16” του Europa League.

Μιλώντας στο ABC Sevilla, ο Ισπανός μέσος μίλησε για τη ζωή του στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό και τις προσεχείς ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον μέχρι πριν μερικούς μήνες συμπαίκτη του στην Κηφισιά, Ανδρέα Τετέι.

«Τον υπέγραψαν τον Ιανουάριο. Είναι ένας σέντερ φορ που έπαιξε για την τωρινή μου ομάδα. Είναι δυνατός και η αποχώρησή του μας έχει πληγώσει πολύ», ήταν τα πρώτα λόγια του Πέρεθ για τον Τετέι και συνέχισε:

«Συνεισφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό. Παίζει πολύ καλά με την πλάτη στο τέρμα, ξέρει πώς να γυρίζει και δεν τον πειράζει να έχει έναν αμυντικό δίπλα του. Είναι πολύ ενδιαφέρων και νέος. Θα μπορούσε να είναι σαν τον Μπόρχα Ιγκλέσιας ή τον Άκορ Άνταμς, αλλά πιο γρήγορος. Έχουν μια καλή ομάδα, αλλά δυσκολεύονται να πάρουν αποτελέσματα. Θα νιώσουν την απουσία του Μπακασέτα στις στημένες φάσεις. Όλοι στην Ισπανία γνωρίζουν ήδη τον Χάβι Ερνάντες. Η ομάδα τους είναι ανταγωνιστική, δεν έχει σημασία ποιος παίζει.

Ο προηγούμενος προπονητής δεν έδινε αποτελέσματα και η ομάδα δυσκολευόταν, αλλά τον τελευταίο μήνα ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει νίκες. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος και είναι υποχρεωμένοι να κερδίζουν, αλλά δεν πρόκειται να κερδίσουν το πρωτάθλημα φέτος επειδή είναι πολύ πίσω. Στόχος τους τώρα είναι να προκριθούν στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πέμπτη θέση. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για αυτόν, αλλά έχει εμπειρία με μεγάλες ομάδες και σε νοκ άουτ γύρους όπως αυτός βλέπεις τι είναι οι καλοί προπονητές».

Στη συνέχεια ο Ρούμπεν Πέρεθ υπογράμμισε ότι η Μπέτις θα πρέπει να προσέξει πολύ το παιχνίδι και το τριφύλλι. «Η Μπέτις έχει παίκτες με μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, αλλά το παιχνίδι πρέπει να παιχτεί με προσοχή. Το βλέπω ανοιχτό και θα πρέπει να κριθεί στον επαναληπτικό αγώνα. Δεν μπορώ να διαλέξω καμία ομάδα. Το καλύτερο θα είναι η ατμόσφαιρα και στους δύο αγώνες. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πιεστεί ψηλά στο γήπεδο, αλλά στη συνέχεια θα ψάξει για μακρινές μπαλιές στον Τέτεη, ώστε να μπορέσει να κερδίσει αυτές τις μονομαχίες ή να πάρει δεύτερες μπαλιές. Η Μπέτις έχει καλούς αμυντικούς, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί μαζί του επειδή είναι πολύ δυνατός και ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Αν ήμουν προπονητής της Μπέτις, θα πίεζα ψηλά στο γήπεδο».

Θυμίζουμε ότι ο νυν μέσος της Κηφισιάς αγωνίστηκε στην Μπέτις το 2012-13 ως δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ ήταν στον Παναθηναϊκό από το 2021 έως το 2025.