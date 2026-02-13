Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα στο Κορωπί

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Σίριλ Ντέσερς στην αγωνιστική δράση
Ο Σίριλ Ντέσερς
Ο Σίριλ Ντέσερς πανηγυρίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός στερήθηκε πολύ φέτος την παρουσία του Σίριλ Ντέσερς, λόγω τραυματισμών, αλλά ο Αφρικανός επιθετικός ετοιμάζεται ξανά για την επιστροφή του στις επάλξεις με τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

 Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα στο Κορωπί και τις επόμενες ημέρες θα προσπαθήσει να ανεβάσει ρυθμούς για να επανέλθει και στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εντός έδρας αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι. Για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στην εθνική Νιγηρίας, ο Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και τρέξιμο στο γήπεδο. Ατομικό ακολούθησαν επίσης οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Σάντσες.

Αθλητικά
