Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας αφιέρωσε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στον Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του

Συγκίνησε ο αρχηγός των πρασίνων με την αφιέρωση του Κυπέλλου στον Τούρκο προπονητή
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω από το τρόπαιο του Κυπελλούχου Ελλάδας/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό και ο Κώστας Σλούκας αφιέρωσε το τρόπαιο στον Εργκίν Αταμάν, που πρόσφατα έχασε τη μητέρα του.

Ο Εργκίν Αταμάν αφού συνεχάρη τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου, αλλά και για την γενική παρουσία τους στη διοργάνωση, είχε την τιμή να δει τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα να του αφιερώνει το τρόπαιο, λόγω της απώλειας της μητέρας του.

Ο Τούρκος προπονητής ευχαρίστησε τον Έλληνα αθλητή και τους συμπαίκτες του γι’ αυτήν την κίνηση και όλοι μαζί έκαναν «ζντο» πάνω από το τρόπαιο του Κυπελλούχου Ελλάδας στο μπάσκετ.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

 

Ο Αταμάν τόνισε στο λόγο του ότι πλέον πρέπει να συνεχίσουν την πορεία προς την επίτευξη των υπόλοιπων στόχων της σεζόν κρατώντας την παρουσία της ομάδας στον τελικό του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού.

