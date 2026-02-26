Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Ο Τι Τζέι Σορτς επισκέφτηκε τους πρώην συμπαίκτες του στην Παρί, την ώρα της προπόνησής

Η ανάρτηση της γαλλικής ομάδας στα social media
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague (21:45, Νewsit.gr, Novasports Prime) με την αναμέτρηση στο “Telekom Center Athens”να είναι sold out. Ο Τι Τζέι Σορτς δεν έχασε την ευκαιρία και επισκέφτηκε την παλιά του ομάδα.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού -που την περασμένη σεζόν έκανε απίστευτα πράγματα με τη φανέλα της Παρί– δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το βράδυ για να δει τους πρώην συμπαίκτες του και έκανε την εμφάνισή του στο πρωινό shoot-around των Παριζιάνων.

Μια συνάντηση, γεμάτη αγκαλιές και χαμόγελα!

