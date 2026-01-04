Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς φέρνει αποζημίωση στο «τριφύλλι» από την FIFA

Ο Σίριλ Ντέσερς υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2,5 μήνες. Ο Νιγηριανός επιθετικός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα -στο Copa Africa- και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός θα λάβει αποζημίωση από τη FIFA από τη στιγμή που ο τραυματισμός του προήλθε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα για διοργάνωση εγκεκριμένη από την παγκόσμια ομοσπονδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το “πρόγραμμα προστασίας συλλόγων” της FIFA (FIFA Club Protection Programme) “η οφειλόμενη αποζημίωση βασίζεται αποκλειστικά στον πάγιο μισθό που η ποδοσφαιρική ομάδα καταβάλλει απευθείας στον ποδοσφαιριστή ως εργοδότης του. Ως “πάγιος μισθός” ορίζεται το πάγιο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται εβδομαδιαία ή σε μηνιαίες δόσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζεται σε έγγραφη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ποδοσφαιρικού σωματείου και του ποδοσφαιριστή. Η αποζημίωση δεν θα περιλαμβάνει μεταβλητά ποσά, εφάπαξ πληρωμές, πληρωμές που δεν γίνονται σε τακτική βάση ή μπόνους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μπόνους απόδοσης”.

Το ποσό για τον εκάστοτε τραυματία ποδοσφαιριστή ξεκινάει να υπολογίζεται μετά την 27η ημέρα που ο παίκτης βρίσκεται εκτός κανονικού ρυθμού προπονήσεων. Σε ό,τι αφορά τον Ντέσερς που έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό (κοντά στα 2 εκατ. ευρώ ετησίως) η ημερήσια αποζημίωσή του “τριφυλλιού” υπολογίζεται περί τις 5.300 ευρώ κι αν τελικά απουσιάσει για 2,5 μήνες (θα αποζημιωθεί μόνο για τον 1,5 ο Παναθηναϊκός), οι πράσινοι αναμένεται να λάβουν πάνω από 200.000 ευρώ.